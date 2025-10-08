Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, afirmó que de octubre del 2022 a la fecha se han realizado obras para modernizar los y saneamiento en diversas zonas estratégicas de Tamaulipas con una inversión de casi Mil 500 millones de pesos.

El funcionario estatal destacó que en tres años del gobierno de se han dado pasos firmes en la transformación de la de Tamaulipas.

El titular de la SOP dijo que entre los trabajos más importantes están la rehabilitación y ampliación de 20 a 32 litros por segundo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Estación Cuauhtémoc, municipio de Altamira, así como las labores dentro de las instalaciones de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo y la construcción de la Planta Potabilizadora de mil 500 litros por segundo para la Segunda Línea del Acueducto “Guadalupe Victoria” en su primera etapa.

Secretario asegura que Américo Villarreal Anaya ha dado pasos firmes en la transformación de la infraestructura hidráulica de Tamaulipas (08/10/2025). Foto: Especial
Secretario asegura que Américo Villarreal Anaya ha dado pasos firmes en la transformación de la infraestructura hidráulica de Tamaulipas (08/10/2025). Foto: Especial

“Estas obras representan una inversión estratégica que tienen el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los tamaulipecos; no son simples estructuras, son soluciones que aseguran el acceso al agua potable y brindan un entorno más saludable,” expresó Cepeda.

Agregó que, al realizar estos trabajos de modernización en este rubro, se fortalece el suministro, tratamiento y saneamiento de agua en las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas.

Arreglos en infraestructura de Tamaulipas (08/10/2025). Foto: Especial
Arreglos en infraestructura de Tamaulipas (08/10/2025). Foto: Especial
