Más Información

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Tras la intensa lluvia del pasado 27 de septiembre que dejó más de 2 mil casas dañadas en 29 colonias de , la jefa de Gobierno, , dio a conocer que se tiene contemplada la realización de 24 obras de infraestructura en dicha demarcación, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos.

“De ese tamaño está el problema, y esos recursos empezarán este año (...) este año y otro tanto, el próximo año en enero”, dijo.

Lee también:

Ante vecinos afectados por las lluvias, a quienes entregó apoyos de hasta 50 mil pesos en los casos mas severos, la mandataria advirtió que aún no se puede decir que ya no habrá inundaciones, pues se requiere de obras.

Brugada Molina señaló que no todas las obras son rápidas, por lo que aunque se procurará que algunas estén listas antes de mayo próximo (antes de la proxima temporada de lluvias), las obras mayores que se harán de manera metropolitana, en conjunto con el Gobierno del Estado de México y el federal, no serán rápidas, dijo.

“Hay obras que estarán en mayo, obras que nos llevarán más tiempo, pero lo importante es hacerlo de inmediato”, señaló.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses