Tras la intensa lluvia del pasado 27 de septiembre que dejó más de 2 mil casas dañadas en 29 colonias de Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se tiene contemplada la realización de 24 obras de infraestructura en dicha demarcación, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos.

“De ese tamaño está el problema, y esos recursos empezarán este año (...) mil 200 millones de pesos este año y otro tanto, el próximo año en enero”, dijo.

Ante vecinos afectados por las lluvias, a quienes entregó apoyos de hasta 50 mil pesos en los casos mas severos, la mandataria advirtió que aún no se puede decir que ya no habrá inundaciones, pues se requiere de obras.

Brugada Molina señaló que no todas las obras son rápidas, por lo que aunque se procurará que algunas estén listas antes de mayo próximo (antes de la proxima temporada de lluvias), las obras mayores que se harán de manera metropolitana, en conjunto con el Gobierno del Estado de México y el federal, no serán rápidas, dijo.

“Hay obras que estarán en mayo, obras que nos llevarán más tiempo, pero lo importante es hacerlo de inmediato”, señaló.

dmrr