La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos económicos, de entre 8 mil y hasta 50 mil pesos, para las 2 mil 547 familias que resultaron afectadas en Iztapalapa por la intensa lluvia del pasado 27 de septiembre.

Brugada Molina precisó que se dividió a los afectados en cuatro colores, según el nivel de afectación.

De esta forma, se entregarán 8 mil pesos a los habitantes de 347 viviendas marcadas en color verde, correspondientes a las de menor afectación, donde el nivel del agua alcanzó 15 centímetros o menos; para el segundo nivel de afectación, marcado en color naranja, se entregarán apoyos correspondientes a 15 mil pesos para 975 viviendas con afectación de 15 a 45 centímetros de inundación.

Para el nivel rojo correspondiente a inundaciones de 45 centímetros a un metro de altura, se entregarán apoyos de 25 mil pesos; mientras que a las familias que sufrieron inundaciones de más de un metro de altura y lo perdieron todo, marcadas en color púrpura, se les entregarán 50 mil pesos. En estos dos últimos niveles la mandataria no precisó la cantidad de viviendas afectadas.

Adicionalmente, Brugada Molina adelantó que se activará el seguro que tiene contratado la Ciudad de México, para bridnar un apoyo adicional, el cual se entregará, prometió, en menos de un mes.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, precisó que la inversión para estos apoyos es de más de 100 millones de pesos en conjunto con el gobierno federal.