Mérida, Yucatán.- Yucatán se mantendrá como el Estado más seguro del país, pues lo primero es la tranquilidad de las familias.

El gobernador Joaquín Diaz Mena al rendir su primer informe de gobierno en el Centro Internacional de Congresos en Mérida, expresó que "Yucatán tiene rumbo claro y gobierno cercano".

Reiteró que se ha avanzado pero aún hay mucho por hacer y pidió a los yucatecos redoblar esfuerzos.

Explicó que el 87 por ciento de los proyectos comprometidos ya se están realizando.

"Yo no camino solo, juntos seguiremos creciendo, nunca dejemos de luchar" pidió.

Asimismo reiteró que las obras de ampliación del puerto de Progreso serán la puerta del desarrollo y despegue económico de Yucatán con una inversión de 12 mil millones de pesos del gobierno federal y estatal.

Díaz Mena advirtió que su gobierno será "cercano a la gente y buscando apoyar a los que menos tienen".

Asimismo, el mandatario yucateco reveló que hay 11 proyectos que se impulsarán con una inversión de más de 3 mil 50 millones de pesos en inversión privada.

Esos 11 proyectos impulsarán más de dos mil fuentes de empleo en Yucatán, afirmó.

Sostuvo que se trata de 11 proyectos de inversión y reinversión en sectores estratégicos como industria, logística, salud, educación, comercio y alimentos, que se desarrollarán en los municipios de Mérida, Umán, Hunucmá, Progreso y Kanasín que, en conjunto, permitirán la generación de más de dos mil 100 empleos directos e indirectos.

Ante su gabinete, iniciativa privada y autoridades federales y municipales, señaló que se trata de las empresas Endémico —parque industrial y logístico desarrollado por Simca—, del proyecto de Amazon desarrollado por Frontier Industries, así como de Iassa, Unitec, Aproil, TGI Fridays México, Remix, Kinam, Grupo Lamosa, La Anita y Jugos Noble, entre otros.

Cambio de sede

La presencia del frente frio número 29 sobre Yucatán obligó a que la lectura del Primer Informe que seria en el puerto de Altura de Progreso, pasara al Centro Internacional de Congresos en Mérida.

El proyecto era hacerlo en el lugar donde gobierno Federal y gobierno del Estado, invierten en la ampliación y calado de ese lugar.

Este proyecto -se dijo- es estratégico ya que la ampliación del Puerto de Altura, y complementar el Tren Maya no solo de pasajeros sino de carga, permitirá el despegue industrial, comercial y turístico con la llegada de cruceros.

El mandatario yucateco hizo un recuento de cómo "siendo joven tuve que salir de mi natal San Felipe para trabajar y estudiar al mismo tiempo" y por eso afirmó que su administración respaldará a los jóvenes con becas y ayuda para sus estudios.

Diaz Mena agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo para ampliar el puerto de altura y lograr el mayor desarrollo económico de la entidad.

En el evento, Raquel Buenrostro Sánchez Secretaria Anticorrupción y Buen gobierno acudió con la representación de la presidenta Sheinbaum.

También estuvieron presentes Clara Brugada jefa de gobierno de la ciudad de México, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, la de Campeche Layda Sansores y Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas.

Díaz Mena habló de la entrega de 70 motores con una inversión de 16 millones para apoyar a los pescadores.

Destacó el rescate mediante los proyectos del Renacimiento Maya de su gobierno, de las inversiones en el campo con caminos saca cosechas que hacía años no se hacían e inversiones para elevar la productividad del campo yucateco.

Seguridad

El mandatario indicó que la seguridad de las familias será fundamental por lo que se seguirá apoyando a la SSP y reconoció el trabajo de su titular Luis Felipe Saidén Ojeda.

Se fortaleció la capacidad operativa con más de 630 nuevas patrullas y anunció que

en 2026, Yucatán contará con un nuevo centro de formación policial, para preparar mejor a nuestras policías.

Asimismo Díaz garantizó que seguirá el transporte Va y Ven pese al "desastre financiero" en que se recibió ese servicio.

