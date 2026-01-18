Más Información

Puebla, Puebla.- Los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla () que sean madres o padres de familia recibirán apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Puebla), de acuerdo con el convenio que firmaron la rectora Lilia Cedillo Ramírez, y la Presidenta Estatal DIF, Cecilia Arellano.

En este convenio se consigna establecer bases colaboración y coordinación para la comunidad universitaria.

La rectora Cedillo Ramírez dijo que la Máxima Casa de Estudios de Puebla trabajará, en lo que a ella le corresponde, en “retribuir esa disposición que han mostrado para recibir a las hijas e hijos de nuestros estudiantes”.

Mediante este trabajo conjunto entre la BUAP y el DIF-Puebla, señaló, se aspira a fortalecer programas y desarrollar proyectos, intercambiar conocimientos y formar recursos humanos comprometidos con el bienestar colectivo y desarrollo social.

Además el documento especifica que la BUAP aportará experiencia académica, capacidad científica y su compromiso con la formación de profesionistas conscientes de su responsabilidad social.

El DIF-Puebla, por otro lado, aseguró que contribuirá con su amplia experiencia en la atención directa a ja población, su cercanía con las familias poblanas y su enfoque humanista orientado a la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

