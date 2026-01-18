Sonoyta, Sonora.- Elementos de las fuerzas de seguridad aseguraron un tractocamión tipo “madrina” que transportaba seis vehículos con reporte de robo, así como un arsenal de armas de fuego y cartuchos, durante un operativo realizado en la carretera federal a la altura de Sonoyta.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento se llevó a cabo la noche del 16 de enero, cuando las autoridades lograron interceptar la pesada unidad.

Durante la inspección del tractocamión, los agentes localizaron ocultas armas de fuego, entre ellas cuatro de alto poder, además de otras armas de bajo calibre y cientos de cartuchos útiles.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que este operativo fue resultado de la coordinación entre instituciones federales y estatales de seguridad, como parte de las acciones estratégicas para combatir al crimen organizado en la entidad.

Destacó que este tipo de operativos forman parte de un plan integral y ambicioso para reforzar la seguridad en todas las regiones del estado, con el objetivo de debilitar las estructuras delictivas y recuperar la paz y la tranquilidad que merecen las familias sonorenses.

Las autoridades no han reportado personas detenidas hasta el momento.

