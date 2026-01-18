Debido al pronóstico de mal tiempo para la costa de Yucatán, de última hora se cambió la sede del Primer Informe de Joaquín Díaz Mena que sería en el puerto de Progreso.

Ahora, a partir de las 4 de la tarde el informe será en el Centro Internacional de Congresos ubicado en la calle 62 con avenida Colón en Mérida.

El inforne tendría como sede el puerto de Altura de Progreso en donde se realizan trabajos de ampliación, obra apoyada por el gobierno Federal y el gobierno de Yucatán.

Lee también Explosión en gasera de Tabasco; deja 14 vehículos dañados y dos lesionados

Diaz Mena había decidido sacar a la costa de Yucatán el escenario de la lectura de su primer año de gobierno, pero el pronóstico de posibles lluvias y fuerte oleaje para esta tarde, hizo modificar la sede y hacerlo en Mérida.

Asimismo, hacerlo en el puerto de altura de Progreso había complicado la asistencia de invitados y la prensa, pues el muelle fiscal es vigilado por Asipona y Semar, que habían impuesto varias medidas reestrictivas por cuestión de seguridad en el lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL