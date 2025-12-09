Temoac, Mor.- Fuerzas castrenses y policiales ejecutaron esta tarde órdenes de cateo en la comandancia de la Policía Preventiva Municipal de este municipio de la zona oriente del estado, por denuncias de extorsión y actividades irregulares.

Como resultado de dos cateos en oficinas y sitios exclusivos para personal operativo de la comandancia, detuvieron a dos elementos activos por portación de armas no registradas ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron Morelos. En la revisión de la comandancia regional también encontraron droga.

El reporte preliminar arroja que los agentes de Investigación Criminal, la Policía Morelos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano e infantes de la Marina, ejecutaron seis órdenes de cateo simultáneos, cuatro de ellos en domicilios particulares y dos en la corporación policial regional.

Lee también Aseguran casi medio kilo de pirotecnia en mercado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; autoridades abren carpeta de investigación

Versiones extraoficiales indican que también hay detenidos por los cateos en las casas-habitación, aunque no se conoce el número.

Los cateos forman parte, de acuerdo con fuentes extraoficiales, de una investigación en curso en contra del grupo delictivo, identificado como “Los Aparicio”, una célula criminal con gran arraigo en la zona oriente y vinculada a los delitos de extorsión, secuestro, delitos contra la salud y robo.

Su campo de acción, según datos de la SSPC, son los municipios Temoac, Zacualpan, Jantetelco, Jonacatepec y algunas zonas del Estado de Puebla.

Lee también Se registra fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; reportan fuerte movilización de cuerpos de rescate y seguridad

El operativo estaría relacionado con la captura en días pasados de Fernando “N”, El Tajonar, un hombre que había asumido el liderazgo de la organización tras la detención de Andrea Angélica, conocida como La Patrona y la jefa del grupo delictivo.

La Patrona tenía el mando delictivo y también del Ayuntamiento de Temoac porque era la tesorera municipal y al mismo tiempo suegra del actual presidente municipal, Valentín Lavín Romero.

El lunes pasado la Mesa para la Construcción de la paz y seguridad en Morelos, envió un mensaje cifrado a Temoac sobre una eventual incursión, porque de último momento canceló la sesión de seguridad en ese municipio, a raíz de la detención de El Tajonar y la sospechas sobre la cercanía delictiva de la célula con la administración local.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr