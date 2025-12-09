Más Información

Temoac, Mor.- Fuerzas castrenses y policiales ejecutaron esta tarde en la comandancia de la Policía Preventiva Municipal de este municipio de la zona oriente del estado, por denuncias de extorsión y actividades irregulares.

Como resultado de dos cateos en oficinas y sitios exclusivos para personal operativo de la comandancia, detuvieron a dos elementos activos por portación de armas no registradas ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron Morelos. En la revisión de la comandancia regional también encontraron .

El reporte preliminar arroja que los agentes de Investigación Criminal, la Policía Morelos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano e infantes de la Marina, ejecutaron seis órdenes de cateo simultáneos, cuatro de ellos en domicilios particulares y dos en la corporación policial regional.

Versiones extraoficiales indican que también hay detenidos por los cateos en las casas-habitación, aunque no se conoce el número.

Los cateos forman parte, de acuerdo con fuentes extraoficiales, de una investigación en curso en contra del , identificado como “Los Aparicio”, una célula criminal con gran arraigo en la zona oriente y vinculada a los delitos de extorsión, secuestro, delitos contra la salud y robo.

Su campo de acción, según datos de la SSPC, son los municipios Temoac, Zacualpan, Jantetelco, Jonacatepec y algunas zonas del Estado de Puebla.

El operativo estaría relacionado con la captura en días pasados de Fernando “N”, El Tajonar, un hombre que había asumido el liderazgo de la organización tras la detención de Andrea Angélica, conocida como La Patrona y la jefa del grupo delictivo.

La Patrona tenía el mando delictivo y también del Ayuntamiento de Temoac porque era la tesorera municipal y al mismo tiempo suegra del actual presidente municipal, Valentín Lavín Romero.

El lunes pasado la Mesa para la Construcción de la paz y seguridad en Morelos, envió un mensaje cifrado a Temoac sobre una eventual incursión, porque de último momento canceló la sesión de seguridad en ese municipio, a raíz de la detención de El Tajonar y la sospechas sobre la cercanía delictiva de la célula con la administración local.

aov/cr

