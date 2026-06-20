Autoridades de Brasil anunciaron que investigan un posible ataque pirata a su sistema de alertas de emergencia que provocó el envío de falsos mensajes a millones de celulares durante la madrugada.

Según la Defensa Civil, se enviaron mensajes no autorizados a diferentes regiones del país a través de una plataforma creada para alertar a la población sobre riesgos inminentes por emergencias naturales.

"Todo nos lleva a creer que fue un ataque hacker", dijo en rueda de prensa el secretario de Defensa Civil, Wolnei Wolff, quien aseguró que "millones" de ciudadanos recibieron alertas durante el ataque.

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Wolff indicó que el sistema de alertas fue desactivado, pero declinó precisar cuándo estará nuevamente operativo. La policía abrió una investigación, precisó.

"No hay motivo de preocupación para la población", dijo de su lado la agencia gubernamental de telecomunicaciones, Anatel, en una nota.

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Defensa Civil explicó en un comunicado que el mensaje enviado "fue del tipo Alerta Extremo y contenía la palabra 'misantropía', que significa odio a la humanidad".

Según la agencia, la orden para mandar el mensaje se generó "remotamente por alguien ajeno al sistema nacional de protección civil".

La defensa civil de Brasil usa la tecnología Cell Broadcast, que envía alertas sonoras y visuales que interrumpen cualquier actividad en el celular, incluso si está en modo silencioso, para llamar la atención del usuario.

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Falsa alarma despierta a miles de brasileños

En la madrugada del sábado, miles de brasileños recibieron una falsa alerta de emergencia extrema en sus teléfonos móviles, que despertó a numerosos usuarios, como parte del presunto ataque cibernético.

La plataforma Defensa Civil Alerta fue desactivada de forma preventiva a las 1.30 horas (4.30 GMT), después de que un mensaje fuera activado de manera remota por una persona ajena al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil, según el comunicado del ministerio de Integración y Desarrollo Regional.

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La notificación, que incluso se escuchó en teléfonos celulares silenciados, fue enviada a usuarios de ciudades como Curitiba, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador y Campo Grande.

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La plataforma Defensa Civil Alerta utiliza una tecnología que permite enviar mensajes directamente a teléfonos móviles ubicados en áreas de riesgo, sin necesidad de registro previo.

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Las notificaciones se acompañan de una señal sonora especial y forman parte de la estrategia del gobierno brasileño para advertir a la población sobre desastres naturales y otras situaciones que representen peligro inmediato para la vida como inundaciones, deslizamientos de tierra o tormentas.

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