Río Lagartos, Yucatán. - Las fuertes rachas de viento en la costa oriente de Yucatán obligaron a los pescadores a suspender actividad y resguardar sus embarcaciones.

Las ráfagas y el oleaje, provocados de una surada, representan un riesgo para las embarcaciones menores y para quienes realizan actividades en altamar.

Autoridades marítimas de Río Lagartos han recomendado extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras persistan los efectos de la surada.

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En varios puertos del litoral oriental se observó a trabajadores del sector realizando labores de aseguramiento de lanchas y equipos, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren y permitan retomar las actividades pesqueras con seguridad.

Los eventos de surada son frecuentes en la región y pueden generar vientos fuertes y oleaje elevado, factores que incrementan el peligro para las embarcaciones de menor tamaño. Por ello, el sector pesquero suele mantenerse atento a los pronósticos meteorológicos antes de salir a faenar.

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JACL/cr