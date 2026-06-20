[Publicidad]
Río Lagartos, Yucatán. - Las fuertes rachas de viento en la costa oriente de Yucatán obligaron a los pescadores a suspender actividad y resguardar sus embarcaciones.
Las ráfagas y el oleaje, provocados de una surada, representan un riesgo para las embarcaciones menores y para quienes realizan actividades en altamar.
Autoridades marítimas de Río Lagartos han recomendado extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras persistan los efectos de la surada.
Lee también Aumenta la depresión en Yucatán; hay más de 2 mil 400 casos diagnosticados, revela Secretaría de Salud Federal
En varios puertos del litoral oriental se observó a trabajadores del sector realizando labores de aseguramiento de lanchas y equipos, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren y permitan retomar las actividades pesqueras con seguridad.
Los eventos de surada son frecuentes en la región y pueden generar vientos fuertes y oleaje elevado, factores que incrementan el peligro para las embarcaciones de menor tamaño. Por ello, el sector pesquero suele mantenerse atento a los pronósticos meteorológicos antes de salir a faenar.
[Publicidad]
Anuncian Marcha Sáfica en Mérida; busca posicionarse en contra de la lesbofobia, bifobia e invisibilización de la comunidad
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Hugo Sánchez se ilusiona con la Selección Mexicana en el Mundial 2026: "Deseo que seamos campeones"
Mundo
Washington celebra Desfile del Orgullo; comunidad LGBTQ+ festeja tras dos semanas de actividades
Tendencias
Eclipse solar total en agosto 2026: ¿se podrá ver desde México?; conoce aquí los detalles
Mundo
Desarticulan red dedicada al tráfico de especies exóticas; incautan 256 animales entre reptiles, perros y gatos
Al día
Perdió sus documentos tras Colombia vs Uzbekistán y así los recuperó en el Metro CDMX
Al día
El SAT ya investiga al Pato Merlín y las cuentas de su familia, Salinas Pliego lo invitó al estadio
La Roja
¡Terror en Plaza Garibaldi! Riña en cantina termina en asesinato a balazos
La Roja
Colapsa techo en Hipódromo Condesa, una mujer resultó herida y su hijo murió