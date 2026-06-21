Las necesidades aprietan a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut en el Mundial 2026 lo obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos.

La ilusión con la que Ecuador acudía a la gran cita del fútbol se agrietó el domingo al perder 1-0 frente a Costa de Marfil.

Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planes de la tricolor, ni antes ni durante los primeros 89 minutos del partido en Filadelfia.

Pero entonces Wilfried Singo, tras una fulgurante cabalgada por la banda derecha, vio el desmarque en el área de Amad Diallo y el delantero del Manchester United estrenó las redes de Filadelfia con un zurdazo mortal.

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Ecuador vs Curazao MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 07:26 PM Minuto 67- ¡A hidratarse! Llegó la famosa pausa de hidratación, luego de unos embates por parte de Ecuador

Universal Deportes 07:19 PM Minuto 60- ¡Curazao está cerca de abrir el marcador! Los caribeños se metieron con peligro al área de los ecuatorianos para quedarse cerca del primero

Universal Deportes 07:05 PM ¡Comienza la segunda parte! Ya rueda el balón para los segundo 45 minutos del juego

Universal Deportes 06:50 PM ¡Medio tiempo! Llegamos al entretiempo del juego con un 0-0 en el marcador entre Ecuador y Curazao

Universal Deportes 06:13 PM Minuto 14- ¡Ecuador se acerca con peligro al arco de Curazao! La Tri está encima de su rival, pero no logra concretar

Universal Deportes 06:01 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ecuador tuvo la primera del juego para abrir el marcador

Universal Deportes 05:53 PM ¡Se entonan los himnos nacionales! Ecuador y Curazao saltan al campo para cantar sus himnos

Universal Deportes 05:32 PM ¡Ecuador ya tiene a sus titulares! Con estos 11 futbolistas, Ecuador busca los tres puntos ante Curazao

Universal Deportes 04:56 PM ¡Ya llegó Ecuador al estadio! Así fue el arribo de los jugadores ecuatorianos.

A Ecuador le falló su defensa de hierro, la menos goleada de las eliminatorias sudamericanas, y tampoco le salvó un ataque que sigue con la pólvora mojada.

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"Más que el rival, el foco está en cómo respondemos a esta situación que nos dejó el primer juego, con toda la expectativa que se había generado", subrayó este viernes el seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece, en la previa del duelo ante Curazao.

Además de los tres puntos, Ecuador necesita anotarle el mayor número de goles posible a la nación caribeña, la más pequeña que haya disputado una Copa del Mundo, para asegurar como mínimo avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

A pesar de su teórica superioridad, reconocida desde el bando curazoleño, Beccacece pidió que nadie dé por segura una paliza similar al 7-1 que le asestó Alemania a Curazao en la primera jornada.

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"No somos Alemania (...) Lo primero es el respeto por el adversario", dijo el entrenador argentino. "Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria (...) Merecemos tener estos tres puntos por lo hecho el otro día".

Cuándo y dónde ver EN VIVO Ecuador vs Curazao

Sábado, 20 de junio

Ecuador vs Curazao | Grupo E | Estadio de Kansas City | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

Sobre el césped de Kansas City, que Lionel Messi llenó de magia el martes con un triplete para Argentina, se comprobarán los efectos del diván de Beccacece.

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El timonel ha tenido que reactivar la moral del grupo, mientras él carga con la presión de capitalizar la mejor generación de la historia del país.

Algunos de esos referentes, sin embargo, estuvieron por debajo de su nivel frente a Costa de Marfil, principalmente el lateral izquierdo, Piero Hincapié.

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Willian Pacho, central del Paris Saint-Germain, y Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, dos figuras de estratosférico caché, tendrán que imponer su jerarquía a la espera de una mayor producción de atacantes como Gonzalo Plata y el capitán, Enner Valencia.

Contener los nervios será una de las claves frente a una Curazao envalentonada con el sobresalto que ya le dio a Alemania.

El joven Livano Comenencia, nacido en Países Bajos, enloqueció a la afición curazoleña en Houston al marcar un gol con el que su equipo empataba 1-1 al tetracampeón mundial.

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Alemania, con 70 minutos por delante, terminó arrollando pero nada borró la alegría en el país de 185.000 habitantes.

"Es algo sin precedentes que podamos participar en un torneo tan grande. No lo olvidarán jamás en toda su vida", destacó este viernes su seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat.

"Probablemente no vuelva a ocurrir nunca. Así que sintámonos orgullosos de haberlo logrado. Y tratemos, como equipo, de mostrarnos un poco mejor de lo que hicimos contra Alemania. Aunque será, otra vez, un partido muy difícil", reconoció el veterano estratega.