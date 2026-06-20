Monterrey, Nuevo León. - La asistencia al Fan Fest de Monterrey disminuyó este sábado debido al pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes emitido por Protección Civil de Nuevo León, aunque el evento mantuvo presencia de aficionados nacionales y extranjeros.

El flujo de visitantes fue menor en comparación con días previos, en un contexto marcado por la alerta preventiva que contempla rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 60 por ciento en la zona metropolitana.

El flujo de visitantes fue menor en comparación con días previos. | Foto: Especial.

A pesar de ello, el Fan Fest recibió a turistas japoneses, visitantes de estados vecinos y familias provenientes de municipios como Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo y Santa Catarina.

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El pronóstico meteorológico está asociado a la interacción de una línea seca con un canal de baja presión, lo que ha generado condiciones de inestabilidad en Monterrey y su área metropolitana.

El Fan Fest recibió a turistas japoneses, visitantes de estados vecinos y de municipios locales. | Foto: Especial.

Las autoridades estatales mantienen el monitoreo de las condiciones del clima y recomendaron a la población extremar precauciones ante posibles lluvias y viento durante el resto de la tarde y noche.

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JACL/cr