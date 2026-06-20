Monterrey, Nuevo León. - Las afectaciones provocadas por la tormenta del viernes y las lluvias que se esperan durante la tarde y noche de este sábado obligaron a modificar nuevamente la programación del FIFA Fan Festival Monterrey.

Los organizadores confirmaron que los conciertos previstos para este fin de semana fueron reprogramados debido a los daños registrados en el Escenario Live, aunque la transmisión de los partidos mundialistas seguirá adelante.

A través de sus redes sociales, Apodaca Group informó que la presentación de El Gran Silencio, programada para este sábado, se realizará el próximo 2 de julio.

Los organizadores confirmaron que los conciertos previstos para este fin de semana fueron reprogramados . | Foto: Especial.

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Por su parte, La Costumbre, cuyo espectáculo fue suspendido el viernes por las condiciones climáticas, se presentará el 7 de julio.

Pese a los cambios en la cartelera musical, el recinto abrirá sus puertas a las 17:00 horas. El partido entre Ecuador y Curazao será proyectado a las 18:00 horas en el área Food & Soul, mientras que el encuentro entre Túnez y Japón se transmitirá a las 22:00 horas.

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La reprogramación ocurre un día después de las lluvias y fuertes rachas de viento que provocaron daños en diversas instalaciones. | Foto: Especial.

La reprogramación ocurre un día después de las lluvias y fuertes rachas de viento que provocaron daños en diversas instalaciones y obligaron a cancelar actividades masivas en la zona de Parque Fundidora.

Además, Protección Civil de Nuevo León mantiene un aviso preventivo por viento para la tarde y noche de este sábado, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la zona metropolitana, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

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JACL/cr