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El estado de Nuevo León hará historia al recibir el partido número mil de la historia de los Mundiales.
El estadio de Monterrey será testigo del encuentro entre las selecciones de Japón y Túnez que conforman el Grupo F de la justa mundialista.
En redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García destacó que el estado “será el protagonista de un capítulo más en la historia del futbol. Seremos sede del partido 1,000 del torneo”.
“Cientos de victorias, miles de goles y tantos momentos icónicos han tenido que pasar para llegar a este momento, y ocurrirá aquí, con nuestras montañas de testigo”, aseveró.
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En sus encuentros previos, el conjunto nipón rescató de forma agónica el empate 2-2 con Países Bajos, mientras que Túnez sufrió un duro descalabro al caer 5-1 ante Suecia.
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