Monterrey.— Una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo causó afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, además dejó una mujer muerta en San Nicolás, informaron autoridades.

La mujer, de unos 35 años, perdió la vida la tarde de este viernes en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac, cuando un anuncio publicitario colapsó a causa de las ráfagas de viento y cayó sobre ella.

Las lluvias se extendieron por varios puntos de Monterrey y su zona conurbada. Protección Civil reportó precipitaciones de moderadas a intensas en avenidas como Constitución, Gonzalitos, Garza Sada y Revolución, además de encharcamientos y cierres viales en algunos sectores. En municipios como Apodaca y Escobedo también hubo caída de granizo.

Además, se registraron cortes de energía para 284 mil 514 usuarios, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa indicó que, hasta el último reporte, había restablecido el servicio a 200 mil 894 clientes, equivalente al 71.1% de los afectados. Sin embargo, 81 mil 620 usuarios continuaban sin electricidad.

Debido a los fuertes vientos que acompañaron a la lluvia, la losa de una tienda de conveniencia 7-Eleven colapsó la tarde de este viernes en el centro de Monterrey.

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El incidente fue reportado en el cruce de las calles Doctor Coss y Ladrón de Guevara. Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el desplome total de la estructura del establecimiento. Tras una revisión de la zona, las autoridades descartaron personas lesionadas o atrapadas entre los escombros.

Las autoridades no han informado las causas del derrumbe, aunque se espera que se realicen peritajes para determinar el origen de los daños.

Estas condiciones meteorológicas también alcanzaron el Fan fest instalado en Parque Fundidora.

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Personal de seguridad restringió temporalmente la salida de asistentes para evitar incidentes mientras continuaba la tormenta, aunque hasta la tarde no se había informado sobre la cancelación de las actividades programadas.

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