Mérida, Yucatán. - La Secretaría de Salud Federal reveló que en los primeros cinco meses del año se diagnosticaron 2 mil 460 casos de depresión en Yucatán, cifra que supera el total del 2025, en el que se contabilizaron mil 935 casos.

La dependencia indicó que, del total de las personas atendidas, las mujeres representan la mayoría, con mil 838 diagnósticos, mientras que los hombres suman 622, manteniéndose una diferencia que se ha observado de manera constante en los últimos años.

Las autoridades indicaron que en la primera semana del mes de junio se confirmaron en Yucatán 88 nuevos casos de depresión, lo que genera una alerta sobre los trastornos relacionados con la salud mental.

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La Secretaría de Salud, también advirtió que la depresión se relaciona con conductas suicidas, pues en este año en Yucatán se ha confirmado que 147 personas con depresión se han autoinfligido lesiones.

Por ello, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene especial atención sobre estos trastornos, que colocan a Yucatán entre los estados con mayores niveles de mortalidad por suicidio en México.

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En los últimos años, los suicidios en Yucatán se han mantenido por encima de 200 casos al año, consolidando un escenario que especialistas consideran preocupante.

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JACL/ cr