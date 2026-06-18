Estados | 18-06-26 | 18:07 | Actualizada | 18-06-26 | 18:07 |

Mérida, Yucatán.- Un noble gesto de una quinceañera, llamada Milena, fue celebrado en redes sociales, luego de que la joven decidió a los familiares de pacientes que esperan a las afueras del Hospital Regional de Especialidades Benito Juárez del IMSS, en Mérida.

Testigos del hecho, expresaron su admiración a la quinceañera por realizar esta hacia las personas que se encuentran en el nosocomio.

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La joven acudió al hospital portando su vestido de quinceañera, lo que generó una grata sorpresa entre las personas que se encontraban a las afueras del nosocomio.

“Hoy me tocó ver una escena tan bonita y fuerte a la vez que me dejó el corazón blandito. Una quinceañera sin fiesta, sin reflectores, solo ella con su vestido y unas ganas inmensas de ayudar, regalando comida en el hospital del ”, compartió una usuaria de Facebook.

Finalmente, reconoció el gesto de la joven y de su familia al convertir una fecha tan especial en una oportunidad para ayudar a gente enferma y necesitada.

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dmrr/cr

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