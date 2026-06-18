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Mérida, Yucatán.- Un noble gesto de una quinceañera, llamada Milena, fue celebrado en redes sociales, luego de que la joven decidió regalar comida a los familiares de pacientes que esperan a las afueras del Hospital Regional de Especialidades Benito Juárez del IMSS, en Mérida.
Testigos del hecho, expresaron su admiración a la quinceañera por realizar esta noble causa hacia las personas que se encuentran en el nosocomio.
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La joven acudió al hospital portando su vestido de quinceañera, lo que generó una grata sorpresa entre las personas que se encontraban a las afueras del nosocomio.
“Hoy me tocó ver una escena tan bonita y fuerte a la vez que me dejó el corazón blandito. Una quinceañera sin fiesta, sin reflectores, solo ella con su vestido y unas ganas inmensas de ayudar, regalando comida en el hospital del IMSS de Mérida”, compartió una usuaria de Facebook.
Finalmente, reconoció el gesto de la joven y de su familia al convertir una fecha tan especial en una oportunidad para ayudar a gente enferma y necesitada.
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dmrr/cr
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