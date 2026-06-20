Progreso, Yucatán.- El gobernador, Joaquín Díaz Mena, encabezó la conclusión de la primera fase del dragado del Puerto de Altura de Progreso y el inicio de su segunda etapa, la cual es una obra realizada en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión privada de 948 millones de pesos.

Las obras de modernización impulsan la capacidad operativa del recinto, el comercio, el turismo y la generación de empleos, en beneficio de las familias yucatecas y consolida al puerto como puerta de Yucatán al mundo y motor de competitividad logística, comercial y turística.

La obra forma parte de la visión del Renacimiento Maya para fortalecer la infraestructura y la competitividad de Yucatán, y se suma a iniciativas estratégicas como el Tren Maya y su fase de carga, el nuevo Hospital O’Horán, el gasoducto Cuxtal II, la central Mérida IV “Elvia Carrillo Puerto”, las más de 20 mil Viviendas para el Bienestar en Ciudad Renacimiento y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Con el avance de esta modernización, el Puerto de Altura de Progreso se consolida como la puerta de Yucatán al mundo, al ampliar su capacidad para fortalecer el comercio, el turismo, la atracción de inversiones y la generación de empleos, en coordinación con el Gobierno de México y la iniciativa privada, en beneficio de las familias yucatecas.

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Esta segunda fase representa una inversión de 948 millones de pesos por parte de la firma SSA Marine México, destinada al mejoramiento de la infraestructura de la terminal de cruceros, nuevos trabajos de dragado y la ampliación de la capacidad para recibir embarcaciones de mayor tamaño.

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Díaz Mena informó que los trabajos de la primera fase avanzaron de acuerdo con lo planeado, cumplieron los tiempos, los objetivos técnicos y el compromiso asumido con las y los yucatecos, lo que demuestra que, con planeación, coordinación institucional y visión de largo plazo, los grandes proyectos pueden hacerse realidad.

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Por ello, agradeció al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo a Yucatán y a esta obra, que forma parte de una visión nacional orientada a la competitividad y la prosperidad compartida para las regiones.

“Hace apenas unos años muchos pensaban que esta obra era imposible. Hoy estamos aquí, frente al mar que ha visto partir y llegar generaciones enteras de yucatecos, demostrando que sí era posible y que vamos a seguir trabajando juntos para hacer de Yucatán un polo que genere bienestar a las familias yucatecas”, afirmó.

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“Cada metro que avancemos en esta modernización del puerto significa más empleo mejor pagado, más empresas que confían en Yucatán y más prosperidad para los jóvenes que hoy están estudiando y el día de mañana podrán lograr sus sueños”, sostuvo el Gobernador.

En ese contexto, Díaz Mena anunció que, mientras inicia esta nueva etapa de inversión privada, la tercera fase de ampliación del puerto, a cargo de la Secretaría de Marina, ya se encuentra en proceso de licitación, lo que confirma que el proyecto continúa avanzando en coordinación con el Gobierno de México y la iniciativa privada.

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“Esta obra representa más que una ampliación física: es una ampliación de posibilidades para Yucatán. Hoy podemos confirmar que tendremos un puerto más moderno, más competitivo y mejor preparado para los desafíos de la economía global”, expresó.

El gobernador señaló que, cuando un puerto crece, también ganan las empresas que exportan, los productores que encuentran nuevos mercados, los transportistas, los prestadores de servicios, las micro, pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas de suministro, así como miles de familias yucatecas que pueden acceder a nuevas oportunidades de empleo y prosperidad compartida.

| Foto: Especial.

Durante el evento, el titular del Ejecutivo estatal recordó que, desde el inicio de su administración, se determinó que el Puerto de Altura de Progreso sería una de las columnas vertebrales del Gobierno del Renacimiento Maya, al considerar que Yucatán debía consolidarse como un punto estratégico de entrada y salida para México.

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Díaz Mena también agradeció a la firma SSA Marine México por confiar en Yucatán, en su potencial y en la visión de largo plazo de su administración, al destacar que el Puerto de Altura de Progreso mantiene una agenda activa y confirma su lugar como el principal puerto de altura del sureste mexicano.

Al detallar la segunda fase del proyecto, el director ejecutivo de SSA Marine México, Manuel Fernández Pérez, señaló que contempla el dragado para aumentar la profundidad del canal a 13.3 metros y la ampliación del atraque, que pasará de 332 a 450 metros de longitud.

Fernández Pérez explicó que, una vez concluidas estas labores, el puerto podrá recibir embarcaciones más grandes, ya que actualmente arriba el crucero Carnival Breeze, de 306 metros, y con esta ampliación podría atracar incluso el Icon of the Seas, de 365 metros de longitud.

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| Foto: Especial.

De igual manera, indicó que se estima pasar de los 450 mil pasajeros que se reciben actualmente cada año a más de un millón. Además, señaló que se contempla una reserva de 285 millones de pesos para mejorar la imagen de la terminal y ofrecer una mejor experiencia a las y los cruceristas.

Por su parte, el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso (Asipona), almirante en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, celebró los resultados alcanzados durante la primera fase, producto del trabajo coordinado, así como el inicio de la segunda etapa de esta obra.

Tobilla Rodríguez destacó que el proyecto representa un compromiso compartido para construir un puerto más moderno, eficiente y preparado para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más dinámica y globalizada.

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Como parte de la primera etapa, se informó que se realizó una inversión pública estatal de 1,630 millones de pesos. La draga Fernando de Magallanes trabajó en el canal de navegación, lo que permitió dragar más de un millón 412 mil metros cúbicos de material. Con estos trabajos, la profundidad del canal pasó de 11.75 a 13.30 metros; el ancho creció de 150 a 180 metros, y la longitud aumentó de 7.4 a 8.1 kilómetros.

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JACL/cr