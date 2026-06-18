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Mérida. - En lo que va del año, Yucatán está registrando un índice menor a nivel nacional de homicidios dolosos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) reveló que Yucatán registró 12 víctimas entre los meses de enero y mayo, lo que representa el 0.2 por ciento del total nacional.
Estas cifras muestran que la coordinación entre dependencias del gobierno del Estado y el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y FGE están siendo efectivos y hay avances.
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El gobernador Joaquín Díaz Mena manifestó sobre el tema que la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito, así como acciones de vigilancia, inteligencia y atención ciudadana en todo el territorio funcionan y bien.
Los datos publicados por el Sesnsp confirman que Yucatán mantiene indicadores favorables en materia de seguridad pública, lo que contribuye a preservar condiciones de paz, estabilidad y confianza para las familias yucatecas, se dijo.
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"La seguridad continúa siendo una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que se mantendrán acciones coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir delitos, atender reportes ciudadanos y fortalecer la presencia institucional en colonias, comunidades y municipios de Yucatán", comentó el mandatario.
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