Juquila.— A través de una asamblea general comunitaria, pobladores y autoridades de San Juan Quiahije, ubicada en la región Costa, exigieron justicia a la fiscalía de Oaxaca para el expresidente municipal Carlos Orocio y su hijo Celestino Orocio, quienes fueron asesinados el pasado fin de semana.

Este martes, las autoridades convocaron a una asamblea general para que las familias expresaran su sentir y exigencias por el doble homicidio.

“A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como a instancias del gobierno estatal y federal, se les solicita que estos crímenes no queden impunes. Que hagan bien su trabajo, que no caigan en prácticas de corrupción como muchas veces sucede, porque se está dando la confianza al sistema de justicia del Estado”, enfatizaron.

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Los pobladores y autoridades de la asamblea expresaron que confían en el sistema de justicia, pese al dolor y el enojo. “El pueblo es sabio y benevolente porque, a pesar del dolor compartido y el enojo, no busca hacer justicia por sus propias manos, como temen muchos —civilizados— de las instituciones gubernamentales que todo el día de hoy estuvieron preguntando que si ya íbamos a linchar al culpable”, añadieron.

Las autoridades dieron a conocer que no se dará pie a más violencia; sin embargo, exhortaron que de manera transparente se aclare el crimen. “La asamblea exige justicia y lo respalda a través de sus firmas. Y a los que quieran sacar provecho político de estos hechos, decirles que no es el lugar, si quieren conocer nuestras decisiones y buscar la verdad, que hagan trabajo de campo”, precisaron.

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El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio, fungió como autoridad en el pasado trienio (2023-2025).

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De acuerdo con testimonios de los vecinos y colectivos de esta región, Carlos Orocio fue un ciudadano ejemplar, que cumplió con sus obligaciones y servicios a San Juan Quiahije.

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Demandan seguridad en putla tras asaltos

Habitantes del municipio de Putla Villa de Guerrero demandan seguridad y justicia a las autoridades municipales y del estado después de dos presuntos asaltos que dejaron una mujer muerta y otra herida en los últimos ocho días.

“Autoridades, ¿dónde está el trabajo, el compromiso?, ¿dónde está la protección a la ciudadanía?”, cuestionaron.

El martes, alrededor de las 14:30 horas, una mujer fue herida con una navaja al ser despojada de su dinero, cuando se dirigía a hacer un depósito bancario en las inmediaciones del DIF municipal, en el centro de Putla.

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El pasado 9 de junio, Eloína, una mujer de la tercera edad, fue encontrada sin vida al interior de una farmacia, a dos cuadras del Palacio Municipal.

De acuerdo con los reportes policiales, Eloína fue maniatada durante un asalto y le taparon boca y nariz con cinta adhesiva y plástico, lo que le causó su muerte por asfixia.

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