Mérida, Yucatán.- El director de la Agencia del Transporte en Yucatán (ATY) Jacinto Sosa Novelo renunció esta noche ante el Congreso del Estado.

Sosa Novelo dimitió a ese cargo ya que el gobernador Joaquín Díaz Mena lo invitó a ser subsecretario de la Secretaría Anticorrupción en la entidad.

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Sosa Novelo enfrentó varios conflictos con el servicio del transporte en donde hay endeudamientos y déficit económico que el mismo gobernador calificó como una "herencia maldita", en alusión a lo que le dejó la administración anterior de Mauricio Vila Dosal.

Será el Congreso del Estado -de mayoría morenista- el que decida quién se hará cargo de la titularidad de la ATY.

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