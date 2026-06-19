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Monterrey, Nuevo León. - Las fuertes lluvias, vientos y descargas eléctricas registradas este viernes en Nuevo León provocaron cortes de energía para 284 mil 514 usuarios, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La empresa indicó que, hasta el último reporte, había restablecido el servicio a 200 mil 894 clientes, equivalente al 71.1 por ciento de los afectados. Sin embargo, 81 mil 620 usuarios continuaban sin electricidad.
Las fallas ocurrieron en medio de la tormenta que afectó a la zona metropolitana de Monterrey y otros municipios del estado, donde también se reportaron inundaciones y otros daños relacionados con las precipitaciones.
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Para atender la contingencia, la CFE desplegó 202 trabajadores, 42 grúas y 59 vehículos. La paraestatal aseguró que mantendrá las labores hasta restablecer el suministro al 100 por ciento de los usuarios afectados.
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