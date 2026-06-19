Productoras agrícolas, ejidatarias y trabajadoras del campo en Sinaloa manifestaron su respaldo al proyecto de construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo, al considerar que contribuirá al fortalecimiento de la actividad agrícola y al desarrollo económico de la región.

Mediante un posicionamiento conjunto, las mujeres dedicadas al sector primario señalaron que la instalación del complejo petroquímico permitiría brindar mayor certidumbre a los productores, quienes durante años han enfrentado los efectos de la volatilidad de los mercados internacionales para adquirir insumos esenciales para la producción.

Audela Huichez Ríos, productora de garbanzo, afirmó que la entidad requiere infraestructura que facilite el acceso a fertilizantes y reduzca las complicaciones en la cadena de suministro.

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“Ya tienen años con el proyecto de la planta. Trae beneficios porque es algo que estamos necesitando aquí en Sinaloa para el campo, y más cerca para los productores”, explicó Huichez Ríos.

Las agricultoras destacaron que la producción local de fertilizantes permitiría disminuir costos asociados al transporte y reducir la dependencia de intermediarios, factores que impactan directamente en los gastos de producción.

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Además, señalaron que el proyecto tendría efectos positivos en la generación de empleo, particularmente en comunidades cercanas como Ohuira. Las estimaciones contemplan la creación de 3 mil puestos de trabajo directos durante la construcción de la planta, así como 300 empleos permanentes una vez que entre en operación. A ello se sumarían más de 7 mil empleos indirectos vinculados a la actividad económica que generaría el complejo.

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Luciana Pérez López, productora de trigo y sorgo, consideró que la disponibilidad de fertilizantes en la región favorecerá la economía de las familias dedicadas al campo.

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“Esta planta dará vida al sector y será fuente de empleos para que nuestros bolsillos tengan rendimientos”, afirmó.

Las productoras también señalaron que uno de los principales beneficios del proyecto es avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el abasto de fertilizantes, al reducir la dependencia de productos importados y facilitar el acceso a insumos para millones de agricultores en el país.

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Sandra Lorenza López Castro, productora de frijol, destacó que la cercanía de la planta representará ventajas tanto económicas como logísticas para quienes trabajan la tierra.

“Será de gran beneficio para los productores, ya que tendremos el precio del fertilizante más bajo, será fuente de trabajo y también tendríamos el producto más cerca de nuestras parcelas”, señaló.

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