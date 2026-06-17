Culiacán, Sinaloa.- La posible suspensión de la planta de fertilizantes que construye Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo generaría incertidumbre para futuras inversiones en Sinaloa, advirtió Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem).

El dirigente empresarial señaló que la seguridad jurídica es uno de los factores más importantes para quienes buscan invertir, por lo que detener un proyecto que registra un avance cercano al 80 por ciento y que ha cumplido con los procedimientos legales podría afectar la percepción del estado como destino para nuevos capitales.

Silvas Inzunza sostuvo que la empresa ha obtenido los permisos y autorizaciones requeridos por las autoridades federales, además de estar sujeta a supervisión por parte de instancias ambientales. Por ello, consideró que cualquier inconformidad debe atenderse mediante mecanismos técnicos y legales, sin poner en riesgo la continuidad de la obra.

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Aunque reconoció la legitimidad de las preocupaciones expresadas por grupos ambientalistas, afirmó que es necesario explorar alternativas que permitan reducir posibles afectaciones al entorno, en lugar de cancelar una inversión de gran escala para la región.

Asimismo, destacó que la planta tendría beneficios para el sector agrícola sinaloense al facilitar el acceso a fertilizantes producidos localmente, lo que podría contribuir a disminuir costos para los productores. Añadió que el proyecto también representa una oportunidad para la generación de empleos y el impulso de actividades económicas vinculadas al desarrollo regional.

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Finalmente, señaló que la instalación forma parte de los proyectos estratégicos contemplados dentro del denominado Plan México, iniciativa que busca fortalecer la actividad productiva y el crecimiento económico en distintas regiones del país.