Culiacán. - La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que no va a solicitar licencia por su próxima maternidad, por lo que seguirá trabajando hasta que nazca su segundo hijo y desde su domicilio seguirá pendiente de todas sus responsabilidades como ejecutiva estatal.

También, aclaró que no está interesada en registrarse como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, puesto que tiene un compromiso de estar al frente de la administración estatal.

Con ocho meses de embarazo, la mandataria estatal interina externó que no tiene proyectado solicitar licencia por el tema de la maternidad, puesto que desde su casa puede seguir pendiente de todos los compromisos y obligaciones y una vez que se recupere de su segundo embarazo retornará a sus oficinas.

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Bonilla Valverde comentó que aún cuando tiene un embarazo muy adelantado, seguirá con sus actividades dentro y fuera de sus oficinas y una vez que esté lista para dar a luz, de donde este se irá al hospital para recibir a su bebe.

Adelantó que será niña, por lo que continúa con sus tareas normales en el desempeño del cargo que le fue conferido en forma interina por el Congreso del Estado, por lo que solo dejará sus oficinas cuando tenga que irse al hospital.

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