El diputado local del Partido del Trabajo, Tomás Zavala López, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de fotografías en las que aparece portando relojes de lujo, entre ellos un modelo Cartier valuado en aproximadamente 435 mil pesos y un Rolex que utiliza de manera habitual durante eventos públicos.

La polémica comenzó luego de que diversas imágenes difundidas por el propio Congreso del Estado llamaran la atención sobre los accesorios utilizados por el legislador, situación que derivó en cuestionamientos sobre el origen de los recursos con los que fueron adquiridos y sobre la congruencia entre estos artículos y los principios de austeridad promovidos por algunos actores políticos.

Al ser interrogado sobre el tema, Zavala rechazó cualquier crítica y defendió su patrimonio al asegurar que proviene de actividades empresariales desarrolladas durante décadas.

“A ver, la austeridad es algo de los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque yo soy un empresario… Yo puedo vestir, comprar un reloj y traigo otro reloj, un Rolex… Yo soy un empresario exitoso desde hace 30 años”.

⌚ Diputado del PT defiende lujoso reloj de hasta 19 mil 500 dólares.



Tomás Zavala , legislador local de San Luis Potosí, aseguró que el reloj no fue adquirido con su sueldo. La polémica surge por su ausencia y por representar un distrito con pobreza. pic.twitter.com/9i0TzjNkEk — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 16, 2026

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El diputado también afirmó que no existe motivo para cuestionar los artículos que utiliza, al considerar que fueron adquiridos con recursos propios y no con dinero público.

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“Yo puedo lucir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado, al pueblo no estoy robando. O sea, no sé por qué tanta crítica. No lo entiendo. Un diputado que trae un reloj, ¿qué tiene que ver eso?”.

Durante la entrevista, el legislador señaló que una de sus actividades empresariales está relacionada con el transporte de servicio público federal, aunque evitó profundizar sobre el resto de sus negocios.

“Te voy a decir uno. El transporte de servicio público federal. Ese es uno de mis primeros negocios”.

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El diputado también afirmó que no existe motivo para cuestionar los artículos que utiliza, al considerar que fueron adquiridos con recursos propios. Foto: Especial

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Las declaraciones ocurrieron después de que se le cuestionara si consideraba apropiado portar artículos de lujo mientras representa a distritos con altos niveles de pobreza.

Sin embargo, Zavala insistió en que su patrimonio es resultado de su actividad privada y no de su función como diputado.

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La controversia se suma a otros señalamientos que ha enfrentado durante la actual legislatura.

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Ya que actualmente cuenta con 11 inasistencias injustificadas en sesiones del Congreso y una participación nula en tribuna.

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Además, en diversas ocasiones distintos medios han documentado como constantemente evita las entrevistas con la excusa “de que no le gustan”. Estas situaciones incluso han hecho que se le apode como el “diputado fantasma” por su nula participación en el congreso.

Por ello, los cuestionamientos sobre los relojes han reactivado el debate sobre la actuación del legislador, cuya figura ha sido objeto de críticas tanto por su desempeño parlamentario como por la imagen pública que proyecta dentro y fuera del recinto legislativo.

dmrr/cr