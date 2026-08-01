Cansado, Denis Shapovalov cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre su raqueta. El tenista canadiense respiró profundo, se llevó la mano al pecho y celebró su clasificación a la final del décimo aniversario del Abierto de Los Cabos. Ahora enfrentará al francés Arthur Gea con la posibilidad de conquistar el primer bicampeonato en la historia del torneo mexicano ATP 250.

No fue un camino fácil para Shapovalov. Antes de regresar a México, el campeón defensor sufrió una fractura de costilla y una lesión en el hombro izquierdo que complicaron su temporada. Sin embargo, en la península de Baja California encontró nuevamente su mejor versión. Exactamente en la misma cancha donde, el año pasado, conquistó el cuarto título de su carrera.

En un duelo entre dos antiguos campeones del Abierto de Los Cabos, Denis Shapovalov eliminó a Cameron Norrie por 6-3, 5-7 y 6-4 para avanzar a la final, donde enfrentará al francés Arthur Gea.

“Definitivamente ninguna final es sencilla. Es un tenista muy jóven. Está subiendo en el ranking. [...] Fue una victoria muy buena para mí. Sin importar qué pase mañana, fue una semana increíble para mí. Estoy feliz porque resistí físicamente, a pesar de todas las lesiones que sufrí esta temporada”, aseveró Shapovalov.

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Su rival será el francés Arthur Gea, quien no había conseguido ninguna victoria en el ATP Tour antes de la temporada 2026. Ahora, llegará a la final con la ilusión de conquistar el primer título de su carrera.

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“Es un gran logro, pero aún me queda un juego más por completar”, sentenció tímidamente después de eliminar al hongkonés Coleman Wong por 7-6(7) y 6-3.

Será este sábado, primero de agosto, cuando la noche del Cabo Sports Complex conozca al campeón del décimo aniversario del Abierto de Los Cabos.

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