Mérida, Yucatán.- Este sábado 20 de junio se llevará a cabo una edición más de la Marcha Sáfica, en el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+, la cual tiene como objetivo posicionarse en contra de la lesbofobia, la bifobia y la invisibilización de la comunidad que se identifica dentro del espectro sáfico.

Las colectivas llaman a visibilizar los vínculos entre mujeres o de personas no binarias con mujeres, los cuales suelen tener menor alcance y reconocimiento que las relaciones homosexuales entre hombres.

“Muchas identidades, tanto las trans como las mujeres, las bisexuales, disfrutan tener algún tipo de relación afectiva, sexual, incluso de gusto por las mujeres. Es ahí donde entraría la palabra sáfica... no solamente son mujeres que les gustan las mujeres, también estamos incluyendo a todas las identidades”, explicaron las organizadoras.

Las organizadoras destacaron que se trata de un movimiento autogestivo. Foto: Pixabay

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La cita es a las 4 de la tarde en el Parque de la Mejorada para realizar un recorrido rumbo a la Plaza Grande.

Posteriormente, se realizará la “Mercadita Sáfica”, un espacio de emprendimiento LGBTQ+, que busca impulsar la autonomía económica.

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La presentación de la marcha estuvo encabezada por Kelly Ramírez Alpuche y Grecia Xareni, de Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., y por Dany Villalobos y Lucy Canto, Saficas Club Mid, colectivas que impulsan este encuentro.

Las colectivas llaman a visibilizar los vínculos entre mujeres o de personas no binarias con mujeres. Foto: Pixabay

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Las organizadoras destacaron que se trata de un movimiento autogestivo porque, a diferencia de la Marcha de la Diversidad, ellas no cuentan con ningún patrocinio ni apoyo gubernamental, exponiendo un ejemplo de invisibilización de la comunidad del espectro sáfico.

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“Es un proyecto totalmente autogestionado y que viene desde la parte de visibilizar las experiencias sáficas, porque sabemos que el movimiento trans o el movimiento gay está más visibilizado en el Pride”, señaló Kelly Ramírez Alpuche.

Reiteró que la invitación es para las personas que se sienten excluidas o quienes sienten que no han encontrado un espacio para hablar o encontrarse con otras personas sáficas.

vr/cr