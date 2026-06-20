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Monterrey, Nuevo León. - La realización de la Marcha de la Diversidad 2026 provocó este sábado cierres viales en distintos puntos de Monterrey, implementados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desde la mañana, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona centro de la ciudad.
Aunque la concentración de participantes estaba programada para iniciar a las 17:00 horas en las inmediaciones de la Estación General Anaya de la Línea 2 del Metro de Monterrey, los cierres comenzaron desde horas antes, provocando carga vehicular en avenidas como Guerrero, Colón, Ruiz Cortines y Venustiano Carranza. Automovilistas reportaron tránsito lento principalmente en Luis Mora, Alfonso Reyes y Colón.
El contingente tiene previsto iniciar su recorrido a las 19:00 horas desde el cruce de Alfonso Reyes y General Anaya, en la colonia Bellavista, para avanzar por avenidas como Pino Suárez, Juan Ignacio Ramón, Juárez, Ocampo y Zuazua, hasta concluir en la Explanada de los Héroes.
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Las autoridades municipales recomendaron como rutas alternas las avenidas Guerrero y Venustiano Carranza, además de vías de desfogue habilitadas por elementos de Tránsito.
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jecg/cr
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