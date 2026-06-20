Mérida, Yucatán. - Un nuevo caso de crueldad animal provocó indignación, luego de que tres gatos fueron localizados sin vida en el fraccionamiento Brisas del Sur, en un caso que apunta a un probable envenenamiento.

De acuerdo con la información recabada, una vecina reportó que dos de sus gatos, uno de pelaje negro y otro blanco, llegaron a su domicilio durante la madrugada y posteriormente comenzaron a presentar signos de intoxicación.

Uno fue encontrado muerto y el otro agonizante, falleciendo minutos después.

Ambos animales fueron localizados dentro del predio con espuma en la boca.

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Al revisar el área, la propietaria encontró una pieza de pollo asado, sin que hasta el momento se haya precisado quién pudo dársela a los animales.

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A unos metros de la vivienda también fue encontrado un tercer gato, de pelaje blanco con negro y aparentemente en situación de calle, con características similares a las observadas en los otros dos animales.

Agentes de investigación acudieron al lugar y quedaron a la espera del servicio veterinario forense para las diligencias y determinar la causa de muerte de los animales y avanzar en la investigación.

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JACL/ cr