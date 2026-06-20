Chihuahua.- Este sábado se llevó a cabo una misa para recordar a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, quienes fueron asesinados en la parroquia del poblado de Cerocahui, en Urique, Chihuahua el 20 de junio del 2022.

A la misa acudieron los pobladores de la región, así como la comunidad jesuita que desde hace años radica en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se informó, en el cuarto aniversario luctuoso de los padres Javier Campos, SJ, y Joaquín Mora, SJ, la comunidad de Cerocahui se reunió para hacer memoria y orar por la paz.

Lee también Inician segunda fase de modernización en el Puerto de Altura de Progreso, Yucatán; inversión privada asciende a 948 mdp

En este mismo marco, se celebró también la toma de parroquia del padre Rodrigo Espinoza López, SJ, quien recibe la misión en medio de un pueblo que sigue caminando con fe, esperanza y dignidad.

La misa sirvió también para recordar la memoria de los sacerdotes y las necesidades que existen en la comunidad tarahumara.

[Publicidad]

Maru Campos estuvo presente en el evento

Dentro de los asistentes estuvo presente la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien refrendó el acompañamiento institucional a las localidades de la región serrana en esta jornada de memoria y reflexión.

Dentro de los asistentes estuvo presente la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván junto con personal de su equipo de trabajo. Foto: Especial.

Lee también Presidente de Hermosillo llama a construir un Sonora "más fuerte"; destaca participación ciudadana

Además, destacó que desde los hechos que se suscitaron en junio del 2022, su administración ha mantenido un estrecho seguimiento en la región para atender las necesidades más apremiantes de la población.

[Publicidad]

“Estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud”, puntualizó Maru Campos.

La comunidad participó en una procesión acompañada por danzas tradicionales rarámuri, una expresión cultural y espiritual que simboliza la oración y el anhelo de paz para los pueblos de la zona.

Lee también Activan alerta por lluvias con tormentas eléctricas y fuertes vientos en Monterrey; Protección Civil de NL emite recomendaciones

[Publicidad]

La comunidad participó en una procesión acompañada por danzas tradicionales rarámuri. Foto: Especial.

Durante la visita, la mandataria dialogó con sacerdotes de la región, con quienes intercambió impresiones sobre la realidad que enfrentan las comunidades serranas y los esfuerzos que desde el Gobierno del Estado se realizan para fortalecer el tejido social y la construcción de la paz.

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; y Jesús Carrillo, coordinador de Asesores del Gobierno del Estado.

¿Quién asesino a los padres jesuitas?

Los padres fueron asesinados por José Noriel Portillo alias “El Chueco”, quien era un líder criminal en la zona de Urique y demás municipios serranos de Chihuahua.

[Publicidad]

Después de la muerte de los sacerdotes, El Chueco huyó de la zona y fue asesinado el 17 de marzo del 2023 en Choix, Sinaloa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg