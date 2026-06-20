Ante 8 mil 500 personas, el presidente municipal de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán, llamó a construir una entidad más fuerte, donde la participación ciudadana "sea el motor de los grandes cambios".

En el marco de un evento convocado por parte de la agrupación "Sonora con todo", aseguró que los problemas que enfrenta el estado necesitan ideas "que apuesten por un cambio real".

Destacó esta clase de participación en obras públicas, la energía solar, la innovación, entre otros aspectos. "Los impulsores de los verdaderos cambios son las y los ciudadanos. Lo que (Sonora) necesita es un gobierno que esté a la altura de su gente. Gobiernos confiable y gobernantes congruentes", afirmó.

El alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio "Toño" Astiazarán. Foto: Especial

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"¡Por eso hoy, frente a todas y todos ustedes, les digo con claridad: ¡Yo sí le entro!, ¡yo sí voy!, y caminaré de la mano de cada sonorense que comparta el sueño de un Sonora unido, donde dejemos atrás el ustedes contra nosotros y eso paralizante de buenos contra malos", agregó.

Reconoció que el desafío "es grande", pero "es mucho más grande el carácter de los sonorenses". Astiazarán aseguró que unidos Sonora saldrá adelante "porque estoy convencido de que el futuro de Sonora podemos construirlo juntos, todas y todos.

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El presidente municipal de Hermosillo asistió al encuentro acompañado por su esposa Patricia Ruibal y sus hijos Patricia, Antonio y María Paula.

El alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio "Toño" Astiazarán. Foto: Especial

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