Estados | 20-06-26 | 16:59 | Actualizada | 20-06-26 | 16:59 |

Monterrey, Nuevo León. - Las regresarán este sábado a Monterrey y su zona metropolitana, donde acompañadas de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento durante la tarde y noche.

La corporación estatal informó que existe una para la región metropolitana, mientras que en la zona sur y montañosa el potencial aumenta hasta 70%. Entre los municipios donde podrían registrarse chubascos se encuentran , Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina, Santiago, Cadereyta, Linares y Montemorelos.

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Además de la lluvia, las autoridades mantienen especial atención en las condiciones de viento previstas para este sábado. | Foto: Especial.
Además de la lluvia, las autoridades mantienen especial atención en las condiciones de viento previstas para este sábado. | Foto: Especial.

Además de la lluvia, las autoridades mantienen especial atención en las condiciones de viento previstas para este sábado. De acuerdo con el pronóstico, entre las 16:00 y las 22:00 horas se esperan rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en el área metropolitana, derivadas de la interacción de una línea seca con un canal de baja presión.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó asegurar objetos expuestos al exterior, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y conducir con precaución, especialmente en zonas donde se presenten precipitaciones.

| Foto: Especial.
| Foto: Especial.

El organismo señaló que el Centro de Operaciones de Emergencias permanece en monitoreo permanente para dar seguimiento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y atender reportes que pudieran generarse a lo largo de la jornada.

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JACL/cr

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