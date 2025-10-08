TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, atendió a las integrantes del colectivo Madres en Resistencia, que buscan a familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio, que desde la noche del lunes protestan afuera de la sede de esa dependencia y bloquean vialidades.

Este miércoles, el funcionario estatal acudió a entrevistarse con las inconformes que le exigían diálogo directo para resolver sus demandas. Las mujeres ayer fueron desalojadas pacíficamente por agentes de seguridad del gobierno de esta ciudad.

Durante el encuentro y ante medios de comunicación, el fiscal general pidió a Madres en Resistencia que denuncien ante la autoridad para que se proceda contra quienes pudieran haber cometido alguna agresión durante el operativo.

De antemano, dijo a las manifestantes que lamentaba lo que está pasando, "ustedes saben que yo soy de puertas abiertas, jamás me niego a dar la cara, no me niego a atenderlas y lo seguiré haciendo porque es mi obligación y mi responsabilidad, y respeto su movimiento”.

Las inconformes exigieron que los presuntos agresores, durante la actividad policíaca afuera de la Fiscalía General, sean sancionados.

Madres en Resistencia demandó acciones definidas y prácticas de búsqueda y hallazgo de sus consanguíneos y justicia legal contra los culpables de los feminicidios de sus hijas, hermanas, otros familiares y parientes.

La petición al gobierno estatal es que haya una buena investigación y los feminicidas de sus hijas sean detenidos y sentenciados. Los responsables están en la impunidad y nosotras estamos muertas en vida desde que mataron a nuestras hijas, afirmó una de las protestantes.

Molestas, recalcaron además su demanda del cese de la funcionaria de la Fiscalía que, presuntamente filtró información de una víctima.

Llaven Abarca se comprometió a que continuará la investigación con base en la ley y se actuará en consecuencia contra los responsables.

Así que haremos todo lo que nos corresponde para encontrar con vida a los familiares de las reclamantes, aseveró.

Llaven Abarca y las integrantes del colectivo establecieron un encuentro para este jueves, a las 10 de la mañana en la sede de la Fiscalía General, aunque determinaron que sostendrán la protesta hasta después de la reunión.

Una de las madres en resistencia dijo que no le creen al fiscal, y que mañana todo lo que pudiera llevar la reunión "se va a enterar la ciudadanía, no nos vamos a callar".

Comentó que están pidiendo que se establezcan minutas que consignen los compromisos que establezca Llaven.

