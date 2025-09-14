Al menos cuatro personas han sido asesinadas durante este fin de semana en Puebla, entre ellos una bebé de un mes de nacida. Los crímenes ocurrieron en los municipios de Tehuacán y San Salvador El Verde.

El hecho que más conmoción generó entre la sociedad fue el ataque armado que sufrieron los integrantes de una familia, quienes viajaban en un vehículo por calles del municipio de Tehuacán.

De acuerdo con los reportes policiales, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor del auto Audi, quien murió en el lugar; sin embargo también hirieron a su bebé de un año de nacida.

La menor, junto con su madre, fueron trasladadas a un hospital de la localidad, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la recién nacida.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación del caso para determinar las causas del ataque y a los probables responsables del mismo.

En tanto, en el municipio de San Salvador El Verde fueron localizados los restos de dos hombres con evidentes huellas de tortura.

Los cuerpos de las víctimas estaban abandonados cerca de la comunidad de San Lucas El Grande.

