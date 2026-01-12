Ciudad Victoria.- Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carlos “G”, alias “La Rana”, se manifestaron esta mañana previo a un evento del gobernador Américo Villarreal Anaya, donde exigieron su libertad; es acusado por la violación a dos doctoras en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

Con varias mantas y cartulinas las personas se presentaron frente a la Escuela Normal Federalizada, antes del inicio de la ceremonia de honores en la institución.

“Justicia para las doctoras afectadas. Justicia para Carlos”, y “#JusticiaParaCarlos”, fueron dos de los mensajes que mostraron los manifestantes, además de gritar consignas como “Queremos justicia para La Ranita”.

Lee también Detienen al rector de la Universidad Autónoma de Campeche; hallan grapas con presunta cocaína en su auto

De forma insistente las personas señalaron que Carlos es un chivo expiatorio en el caso, porque aseguraron que fue detenido sin la existencia de pruebas, además de afirmar que el joven siempre ha tenido una conducta intachable. Aseguraron que las imágenes que se observan en los videos confirman que no se trata de Carlos.

“Queremos su inmediata liberación”, exigió Gamaliel González, quien se identificó como su compañero de trabajo.

Familiares y amigos del médico “La Rana” se manifiestan en Ciudad Victoria (12/01/2026). Foto: Especial

Los hechos y la detención

El pasado viernes 9 de Enero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó de la detención de Carlos “G”, alias “La Rana”, por el delito de la violación a dos doctoras en el Hospital Infantil de esta capital.

La Fiscalía indicó que los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre en las instalaciones del Hospital Infantil y que tras las investigaciones la orden de aprehensión fue ejecutada por agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

Lee también ¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

El domingo 11 de Enero, la Fiscalía informó que se realizó la audiencia inicial ante el juez de control, que le hizo del conocimiento de los hechos que se le imputan y estableciéndose fecha para la continuación de la audiencia para el próximo 15 de Enero. A petición del Ministerio Público, el mismo juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Al respecto, el fiscal general de justicia, Eduardo Govea Orozco, aclaró hoy que “el asunto se encuentra apenas en la etapa inicial, constitucionalmente, y eso ustedes lo saben, la persona fue aprehendida porque un juez de control emitió una orden de aprehensión con base en datos de prueba, repito, datos, que acreditan la existencia del hecho investigado y que hacen probable la participación de la persona”.

Agregó que, hasta este momento “es de lo que se trata, lo demás es una especulación”.

Lee también Grecia Quiroz señala traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "No era de nuestro movimiento", afirma

-¿Qué tan contundentes son estas pruebas que presentaron?

“Usted lo acaba de escuchar, si un juez de control emitió una orden de aprehensión fue porque fueron datos suficientes”, respondió.

Al preguntarle un reportero si hubo drogas en los hechos, Govea dijo que, “todo es materia de la investigación inicial”. Recordó que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, “y por lo tanto no podemos tampoco hablar abiertamente de todos los datos que existen en la investigación".

Lee también Bajas temperaturas causan la muerte de dos personas en Nuevo León; ambos vivían en situación de calle

Prometen transparencia en el caso

Una hermana de Carlos, de nombre Martha, mencionó que el gobernador habló con ellos, “le solicitamos que todo sea transparente, que no se le inventen pruebas como ya hicieron, le sembraron droga como narcomenudeo en lo que salía la orden de aprehensión por violación”.

-¿Tiene confianza en la investigación que se está realizando por parte de las autoridades?

-“Hasta el momento no. Pero ahorita nos prometieron que lo van a hacer más transparente”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov