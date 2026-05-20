El exalcalde del municipio veracruzano de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas fue atacado a tiros y quedó gravemente herido; en tanto, una mujer que lo acompañaba fue asesinada.

La agresión armada se registró la noche de hoy sobre la carretera estatal Soteapan–Acayucan, en el sur de Veracruz, por donde el ex alcalde del periodo 2017-2021 viajaba en un vehículo.

Los primeros informes policiales señalan que personas armadas los interceptaron y les dispararon de manera directa.

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El ex presidente municipal, emanado del Partido Movimiento Ciudadano, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital del municipio de Acayucan.

Mientras que una mujer que lo acompañaba, identificada como Yolanda Ventura, murió en el lugar a consecuencia de los impactos de bala.

Diversas versiones, señalan que el ex alcalde actualmente estaba operando para Morena, en vísperas de las elecciones intermedias.

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En la zona se registró una intensa movilización policial para resguardar la zona del ataque y montar un operativo en búsqueda de los agresores.

Veracruz sufre una escalada de violencia y tan solo en los primeros cuatro meses del año suman 315 personas asesinadas, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

En el primer mes fueron 83 los homicidios registrados en diversas regiones del estado; y para febrero la cifra alcanzó los 68 asesinatos; mientras que en el mes de marzo sumaron 79 crímenes; y para abril la cifra fue de 85 crímenes.

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