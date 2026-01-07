El gobernador Rubén Rocha Moya dio inicio a la entrega de tarjetas del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina Gutiérrez para 222 alumnas y alumnos de nivel secundaria de cuatro planteles del municipio de Navolato.

El apoyo forma parte de un programa que beneficiará a 28 mil estudiantes de nuevo ingreso, de un total de 137 mil alumnas y alumnos de secundaria en todo el estado de Sinaloa.

Para este arranque, el mandatario estatal acudió a la plazuela de la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma, acompañado por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

En el lugar fue recibido por el presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza; la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; la coordinadora del Programa de Becas del Bienestar en Sinaloa, Denisa Magdalena Flores Ojeda, así como por madres y padres de familia beneficiarios.

Tras la entrega de las primeras tarjetas, el gobernador Rocha Moya destacó que este programa es resultado de la decisión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que se suma a la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, implementada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy ya es un derecho constitucional. Manifestó su confianza en que, en el futuro, la Beca Rita Cetina también sea incorporada a la Constitución.

Entregan Beca Rita Cetina Gutiérrez a 222 alumnos de Navolato, Sinaloa (07/01/2026). Foto: Especial

“Lo más importante es que reciban su beca. No es un apoyo, es una beca, y más adelante no se le llamará beca, sino derecho, como ya ocurre con la Beca Benito Juárez, que hoy está en la Constitución”, puntualizó.

La Beca Rita Cetina beneficiará a 137 mil alumnas y alumnos de secundaria en Sinaloa y consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales. En los casos en que una familia tenga dos hijos cursando la secundaria de manera simultánea, el segundo recibirá un complemento de 700 pesos bimestrales, por lo que el monto total ascenderá a 2 mil 600 pesos.

“Esta es la política del gobierno de la Cuarta Transformación: construir un estado de Bienestar que garantice a las familias de menores recursos el pleno ejercicio de sus derechos”, añadió el mandatario estatal.

Durante el evento, el alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, agradeció la visita del gobernador y celebró la puesta en marcha del programa. “Estamos muy contentos en Navolato de ser testigos de esta beca, que representa una fortaleza y un respaldo directo para las familias del municipio”, expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y federal, al considerar que este apoyo es una herramienta fundamental para que las y los estudiantes continúen con su formación académica.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, subrayó que la política educativa del gobernador Rubén Rocha Moya es el eje central de su administración, al concebir la transformación de Sinaloa desde las aulas. “De esa magnitud es el respaldo que se brinda a todos los niveles educativos”, afirmó.

Entregan Beca Rita Cetina Gutiérrez a 222 alumnos de Navolato, Sinaloa (07/01/2026). Foto: Especial

La funcionaria destacó que la Beca Rita Cetina contribuye a garantizar la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas, evitando la interrupción de su trayectoria educativa, con el acompañamiento del gobierno de la Cuarta Transformación.

En representación de las madres y padres de familia, Miriam Angélica Gutiérrez Escoto agradeció el apoyo otorgado. “Muchas gracias al doctor Rubén Rocha Moya por este respaldo tan esperado para nuestros hijos, y a la presidenta Claudia Sheinbaum por apostar por la educación y brindarnos las herramientas necesarias para que nuestros hijos salgan adelante”, expresó.

