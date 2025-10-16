Culiacán, Sin.- En dos enfrentamientos registrados en puntos distintos de la sindicatura de Tepuche, en el norte de Culiacán, perdió la vida el mayor del Ejército, jefe de un grupo de las Fuerzas Especiales del Ejercito, Jesús “N” “El Nocturno” y tres elementos más resultaron heridos, uno de ellos pertenece a la Guardia Nacional.

La tarde de este jueves se conoció que cerca de la comunidad de Agua Blanca, de dicha sindicatura se volvió a presentar una nueva agresión contra fuerzas federales desplegadas en esa zona. En la confrontación, un elemento de la Guardia Nacional resulto con una lesión de arma de fuego, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital del estado.

Durante la madrugada de este jueves, en un camino que conduce a la sindicatura de Tepuche, un grupo de las Fuerzas Especiales, al mando del mayor, Jesús “N”, fueron objeto de un ataque con armas automáticas, por lo que estos respondieron la agresión y mantuvieron un fuerte enfrentamiento.

Lee también Lluvias destrozan calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas; edil promete solución en 75 días

En el lugar de los hechos, perdió la vida el mayor, conocido con el sobrenombre de “El Nocturno”, en tanto que el cabo y un soldado resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Sobre el primer hecho que tuvo lugar durante la madrugada de este jueves, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil confirmó que el enfrentamiento entre el grupo armado y elementos militares tuvo lugar la madrugada de este jueves.

Lee también Sectur pone lupa en Tulum y coordina acciones para solucionar problemática que atraviesa el destino

El personal del Ejército solicitó respaldo y la presencia de los cuerpos de auxilio para trasladar a los dos soldados heridos y fortalecer un operativo de búsqueda del grupo agresor, sin que se conozca los resultados de las acciones emprendidas.

Las fuerzas federales desplegaron dos helicópteros para realizar sobrevuelos en busca de los atacantes, pero hasta el momento, no se tiene información de los resultados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr