Ciudad Victoria. – Luego de las intensas lluvias que se registraron en la capital tamaulipeca, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez admitió que se enfrentan a una crisis real en las calles, debido a los baches, y prometió dar solución en 75 días.

“Hoy enfrentamos una crisis real en las calles, pero somos un gobierno resiliente que no teme a los retos, actúa y da respuesta”, expresó el alcalde morenista, al presentar hoy un Plan Emergente de Bacheo con una inversión de 10 millones de pesos.

Dicho programa, señaló, consistirá en reparar el asfalto dañado por lluvias y recuperar la movilidad en rutas prioritarias de comercio, transporte, educación y salud de Ciudad Victoria.

“Queremos hacerlo de la mano del gobierno del Estado y la gente, porque esta ciudad se construye entre todos” dijo, al hacer un llamado a la comprensión por las molestias que puedan causar los trabajos.

Acompañado del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, Jorge Contreras Galván, y el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, detalló en rueda de prensa que el trabajo se dividirá en nueve sectores con apoyo de tres empresas particulares y COMAPA en los meses de noviembre y diciembre.

Gattás pidió la comprensión de la ciudadanía porque mencionó que los trabajos podrían causar molestia por generar tráfico, polvo y demoras.

“Por ello les pedimos paciencia y comprensión, porque lo que hoy representa una incomodidad temporal, mañana será una ciudad con un nuevo rostro, en óptimas condiciones para recibir a visitantes en la época decembrina”, expresó.

-¿Ya se tiene un estimado para cuándo quedará concluido?

“De aquí a diciembre es el plan emergente sobre las rutas que les acabo de decir, la comercial, la educativa, la hospitalaria y la ruta de transporte público; ¿qué quiere decir? Que tú sales de tu casa, vas y dejas a tu hijo y toda esa ruta te la tenemos que tener lista”, respondió.

Los trabajos que según el presidente municipal pretenden cambiarle el rostro a la ciudad iniciarán el próximo lunes 20 de octubre.

El plan emergente incluye las avenidas eje vial, La Paz, Familia Rotaria, libramiento Naciones Unidas, calle Juan B. Tijerina, bulevares Tamaulipas, Adolfo López Mateos y Praxedis Balboa; así como la reparación de 266 zanjas por parte de COMAPA, confirmó el gerente Fernando García Fuentes.

