Personal de la Fiscalía de Michoacán, de la Subsecretaría de Investigación, del Ejército Mexicano, de Guardia Nacional y de la Policía Municipal, se enfrentaron a tiros con sujetos armados en los límites del municipio de Morelia y Villa Madero, que dejó como saldo, dos criminales abatidos.

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov