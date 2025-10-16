Más Información
Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales
Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud
Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice
Personal de la Fiscalía de Michoacán, de la Subsecretaría de Investigación, del Ejército Mexicano, de Guardia Nacional y de la Policía Municipal, se enfrentaron a tiros con sujetos armados en los límites del municipio de Morelia y Villa Madero, que dejó como saldo, dos criminales abatidos.
Drones con explosivos, material de ataque contra Unidad Antisecuestros en playas de Tijuana; FGR podría atraer el caso
