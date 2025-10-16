Zacatecas.- Tras importantes dispositivos de seguridad por tierra y aire, regresó a Zacatecas la Carrera Panamericana, donde este jueves la capital fue la sede final y donde se realizó la premiación y clausura oficial del recorrido, luego de cinco años que se había suspendido este evento automovilístico en esta entidad por razones de inseguridad.

Al reanudarse este evento emblemático en el país, las carreteras de Zacatecas, principalmente la federal 45 estuvo custodiada desde las primeras horas de este jueves por parte de la Guardia Nacional, así como diversos puntos estratégicos que fueron vigilados por los elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, aunado a un fuerte dispositivo vial en toda la zona centro de la capital, ya que hubo un cierre total de las principales vialidades que conectan con la zona centro desde las 3:00 horas.

Cerca de las 16:00 horas se vio sobrevolar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que vigilaba el avance y la llegada de los vehículos procedentes de la ruta de San Luis Potosí, con las tripulaciones provenientes de 14 países. Finalmente, los vehículos arribaron a la capital cerca de las 17:00 horas, donde se realizó la premiación de los participantes.

Carretera Panamericana en Zacatecas (16/10/2025). Foto: Diana Valdez

Ante el regreso de la Carrera Panamericana, en sus redes sociales, el gobernador David Monreal Ávila presumió el regreso de este evento automovilístico.

De igual manera, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, precisó que después de cinco años, de nueva cuenta regresaba esta carrera que se había cancelado “por la desagradable desgracia de la inseguridad en Zacatecas” y el regreso del evento se lo atribuyó a los resultados “de la estrategia de pacificación” que ha implementado el gobierno estatal.

Elementos policiales resguardan la zona de la Carrera Panamericana (16/10/2025). Foto: Diana Valdez

Cabe mencionar que estos dispositivos de seguridad se reforzaron, ya que en lo que va de este mes se han registrado varios hechos violentos del crimen organizado en varias carreteras como los bloqueos y quema de vehículos el pasado 3 de octubre,

Incluso, apenas este miércoles se registró una emboscada a un contingente de las fuerzas de seguridad sobre la carretera federal 54, en el municipio de Villanueva, ubicado en la zona sur de la entidad, que dejó un saldo de cinco elementos de investigación heridos, debido a que en el ataque el crimen usó artefactos explosivos.

