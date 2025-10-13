Carrera Panamericana 2025: Emilio Velázquez sufre despiste en Mil Cumbres; reportan heridos

La Etapa 5 (Querétaro-Morelia) de la Carrera Panamericana 2025 tuvo que ser parcialmente cancelada por un fuerte accidente, donde estuvieron involucrados Emilio Velázquez y Javier Marín, quienes compiten en la categoría de Turismo Mayor.

Este despiste por parte del conductor del Golden Tiger tuvo lugar en el Km. 211+000 de la Carretera Huajúmbaro-Morelia, donde los competidores corrían una de las secciones de velocidad de la presente etapa en la icónica parte de Mil Cumbres.

En un video compartido en redes sociales, se observa que Velázquez no logró recuperar el control de su Studebaker Champion a la hora de tomar una curva, ocasionando que su histórico auto impactara una camioneta estacionada, donde también se encontraban algunos aficionados disfrutando de esta carrera tan histórica.

🚨 #Actualización | Según testigos, en el accidente ocurrido durante la Carrera Panamericana, el auto en el que viajaba el equipo conformado por el piloto Emilio Velázquez y su copiloto, Javier Marín, perdió el control, yendo directamente hacia el público que se encontraba… pic.twitter.com/NIgKPEull6 — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) October 13, 2025

Tras el incidente, la Guardia Nacional y los servicios de emergencia llegaron de inmediato para atender a Emilio Velázquez y a su navegante Javier Marín, que fueron trasladados al hospital; así como a las dos personas que también resultaron heridas, según reportes de medios locales.

Por su parte, la Carrera Panamericana emitió un comunicado, informando sobre este accidente. "La Carrera Panamericana informa que durante la jornada de hoy, en el trayecto de Querétaro a Morelia, Michoacán, se registró un incidente que involucró al binomio conformado por Emilio Velázquez y Javier Marín."

De igual manera, la organización puntualizó que estarán los servicios de emergencia continúa en constante comunicación con los lesionados.

"Los equipos de emergencia han brindado atención inmediata a las personas lesionadas y se mantiene comunicación constante para dar seguimiento a su evolución."

Asimismo, le pidieron a los equipos, asistentes y pilotos a seguir todos los protocolos de seguridad para cuidar el bienestar de todos, y así seguir con la celebración de esta competencia.

"La dirección de La Carrera Panamericana reitera que la seguridad y el bienestar de todos los participantes y asistentes son prioridad para asegurar el desarrollo del evento bajo los más altos estándares de organización y responsabilidad. Asimismo, invita a las escuderías y aficionados a mantener y reforzar las medidas preventivas que contribuyen a reducir el riesgo de incidentes."