Timo Bernhard admite que en Alemania siguen la Carrera Panamericana

Este 2025 se celebran 75 años de la Carrera Panamericana, la competencia automovilística mexicana más importante, donde se reúnen pilotos de todo el mundo para buscar consagrarse campeones de sus respectivas categorías.

Timo Bernhard, embajador e ícono de Porsche, aseguró que esta histórica carrera ha llegado hasta los ojos y oídos de los alemanes, que se muestran intrigados y asombrados de la Panamericana.

"Cuando se anunció que iba a venir a correr, mucha gente en Alemania me preguntó sobre la carrera, están mus interesados en ella. Recuerdo que uno me dijo: 'Sería un sueño para mí hacerlo (competir en la Carrera Panamericana)".

Lee también: Carrera Panamericana 2025: Timo Bernhard admira la pasión de la afición mexicana

"Hay mucha gente de Alemania que la sigue, como una especie de aventura, pero también de una forma competitiva. Se me hace muy interesante que les apasione", agregó.

El campeón de Le Mans se unió a la Segunda Etapa de la Carrera Panamericana 2025, la cual recorrió desde Oaxaca a Puebla abordo de un Porsche 911 GT3 Touring.

A pesar de estar en la etapa de exhibición, donde solamente corre sin registrar tiempo ni nada por el estilo, el piloto alemán reconoció que las rutas son complicadas y desafiantes.

Lee también: Javier Aguirre aclaró el tema de la portería en la Selección Mexicana; ¿quiénes serán sus tres porteros?

"Es una locura, pero increíble por su afición, los sectores son muy desafiantes y rápidos. Es algo bueno que sea loco porque es como estilo libre, es una cosa loca, pero buena."

Respecto a una posible participación en la Carrera Panamericana, el expiloto profesional dejó la puerta abierta a poder competir en un futuro, dejando en claro que desconoce todos los requisitos para hacerlo.