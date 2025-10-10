Carrera Panamericana 2025: Ricardo Cordero y Marco Hernández conquistan la segunda etapa

Estupendo día para Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, quienes ganaron la Etapa 2 de la Carrera Panamericana 2025.

Después de haber perdido dos minutos en la primera fase por un accidente, el "Malditillo" se volvió diabólico durante la ruta de Oaxaca a Puebla, donde Cornejo y Hernández dominaron cada uno de los tramos para recortar 40 segundos de su tiempo perdido.

"Ganamos el día y recuperamos un poco del tiempo perdido. Todavía nos quedan seis días así que hay que seguir apretando", comentó Marco Hernández.

"Seguimos vivos y vamos a pelear hasta el final", sentenció Cornejo tras su llegada al arco de bienvenida.

El francés Hilaire Damiron y su esposa Laura, siguen en la punta de la clasificación, seguidos por Emilio Velázquez y Javier Marín.

"La segunda etapa ha sido todo un reto, yo creo que todos los competidores están en un nivel muy alto. Quiero agradecer a Puebla por recibirnos", expresó Hilaire Damiron.

Los pilotos se vieron rodeados por una espectacular vista plagada de cactus, los cuales le daban un toque especial a esta tercera fase de la histórica carrera mexicana.

En esta ocasión, pilotos y navegantes recorrieron 530 kilómetros, incluyendo ocho zonas de velocidad. Esta ruta visitó sitios emblemáticos como Tehuacán y Tlaxcala, dos ciudades que explotaron de júbilo en la llegada de las tripulaciones.

De igual manera, la ciudad de Puebla celebró en grande el regreso de la Carrera Panamericana, la cual se había ausentado por ocho años.

La Etapa 3 que va de Puebla a CDMX, solamente tendrá cuatro secciones de velocidad. Además, habrá una visita especial a San Pedro Cholula a lo largo de su ruta de tránsito para que la afición pueda gozar de este regreso.

