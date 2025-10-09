Carrera Panamericana 2025: Entregan premios a los tres mejores de cada categoría

El Hotel Quinta Real ubicado en Oaxaca de Juárez, en en corazón del magnífico estado mexicano, fue el sitio elegido para llevar a cabo la cena de premiación para reconocer a los primeros tres pilotos de cada categoría tras la Etapa 1 de la Carrera Panamericana 2025.

La noche se abrió con un número de danzas tradicionales oaxaqueñas, donde los competidores se contagiaron de la alegría de los danzantes, así como de la música que resonaba en el salón del estupendo exconvento de Santa Catalina de Siena.

Después de haber degustado del amplio bufet, Eduardo León, presidente honorario de la Panamericana, tomó la palabra para comenzar la entrega de los premios a los pilotos que mejor tiempo registraron durante esta etapa.

En Turismo Mayor, la clase más icónica e importante del rally, fue conquistada por el francés Hilaire Damiron y su esposa brasileña Laura. Detrás de ellos apareció Emilio Velázquez y su navegante Javier Marín; el tercer lugar le correspondió a Ricardo Cordero y Marco Hernández, quienes sufrieron un percance.

¡Los estelares! 🤩



Hilaire Damiron y su esposa Laura Damiron posan con su reconocimiento tras ser los ganadores de la Etapa 1 de Turismo Mayor en la Carrera Panamericana pic.twitter.com/dytweWmxi3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 10, 2025

Henkel y Carmona se quedaron con la victoria en la categoría de exhibición. El segundo lugar fue para Seignos y Jiménez, aquí no se registro a un tercer puesto porque el resto de concursantes no terminaron la carrera.

La Histórica B Plus la ganó Benito Guerra Jr. junto a su navegante Erwin Coronel. El segundo sitio se lo llevaron Flores y Salgado.

El día de mañana comienza el camino para la Etapa 2 de la Carrera Panamericana, que lleva a los pilotos de Oaxaca a Puebla.

