Orion Kerkering hizo un tiro descontrolado, más allá de home, en lugar de lanzar a primera base, tras controlar mal el batazo de Andy Pagés con las bases llenas y dos outs en la undécima entrada, jugada con la que los Dodgers vencieron (2-1) a los Phillies de Filadelfia, para ganar su Serie Divisional de la Liga Nacional (3-1).

El relevista bajó la cabeza y puso las manos sobre las rodillas, después de que su tiro pasó por encima del receptor J. T. Realmuto, mientras el corredor emergente Hyeseong Kim cruzaba el plato, avanzando a los Dodgers a la Serie de Campeonato.

Realmuto había apuntado a primera base, cuando el roletazo impactó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. Los 50 mil 563 aficionados presentes en Dodger Stadium estallaron en júbilo, luego de pasar las últimas tres entradas de pie.

El manager de los Phillies, Rob Thomson, rodeó con su brazo a Kerkering, cuando el angustiado relevista llegó al dugout.

El doblete productor de Nick Castellanos en el séptimo inning, ante Emmet Sheehan, había puesto a Filadelfia por delante, pero Jhoan Duran caminó a Mookie Betts con las bases llenas en la parte baja de ese episodio, forzando la carrera del empate.

Tommy Edman conectó sencillo contra Jesús Luzardo —con un out— en la undécima entrada y llegó a tercera con el sencillo de Max Muncy, que eludió al shortstop Trea Turner.

Kerkering dio base por bolas a Kiké Hernández, llenando las almohadillas. Pagés, quien estaba en una racha de un imparable en 23 turnos durante la postemporada, conectó lo que parecía ser un rodado de rutina, de esos que todo lanzador practica con los guantes desde los entrenamientos de primavera.

