Carrera Panamericana 2025: La pareja Damiron llega a Oaxaca como líderes

El francés Hilaire Damiron y su esposa Laura Damiron, cerraron la Etapa 1 de la Carrera Panamericana como primeros del pelotón, tras completar la ruta de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a Oaxaca.

Emilio Velázquez y Javier Marín, lograron asegurar el segundo lugar de la clasificación tras una gran actuación abordó de su Studebaker Champion modelo 1953.

Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, quienes habían quedado primeros en la clasificación, cerraron en la tercera posición de la parrilla.

Lamentablemente para su causa, Cordero sufrió un accidente, obligándolo a circular en dos ruedas durante ocho kilómetros, teniendo un retraso de poco más de dos minutos en su tiempo final, lo que le pasó factura en el cierre.

Lee también Isaac del Toro se impone en Piemonte y consigue su decimoquinto triunfo de la temporada

¡Malditillo en acción! 💨



Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández buscan terminar la Etapa 1 de la Carrera Panamericana 2025 en lo más alto pic.twitter.com/1r5zkritaz — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 9, 2025

"Seguimos en la pelea (pese al accidente) perdimos alrededor de dos minutos, pero todavía tenemos siete días para alcanzar a Emilio (Velázquez)", comentó Cordero en su llegada al arco ubicado en el centro de Oaxaca.

Desde su salida de Tuxtla Gutiérrez los pilotos de la Carrera Panamericana 2025 se enfrentaron a la lluvia, la cual causó estragos en gran parte de la carretera para salir rumbo a Oaxaca en la Etapa 1.

La sección tres de la ruta fue cancelada, por lo que los participantes sumaron su tiempo la segunda sección más tres minutos en su llegada a la cuarta.

A lo largo de los 578.20 kilómetros de recorrido, hubo un total de nueve secciones de velocidad (127km), donde los pilotos hicieron rugir sus motores ante la mirada de sus aficionados. Además, hubo 10 tramos de tránsito.

Hoy arranca la Etapa 2, la cual va a ser de Oaxaca a Puebla, siendo 530 kilómetros los que van a recorrer los participantes de esta histórica competencia. En esta ocasión, serán ocho las secciones de velocidad.

Lee también “Alacrán” Berchelt regresa al ring; Tamaulipas se prepara para una noche de boxeo internacional