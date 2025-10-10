Carrera Panamericana 2025: Timo Bernhard admira la pasión de la afición mexicana

Timo Bernhard, expiloto alemán, expresó sus primeras impresiones tras correr la Etapa 2 de la Carrera Panamericana 2025 en la categoría de exhibición, donde destacó la presencia de la afición mexicana que irradiaba pasión durante los trayectos en los que los vio.

El ahora embajador oficial de Porsche es una leyenda del automovilismo de resistencia, ganó cinco veces las 24 horas de Nürburgring, también conquistó Les Mans y fue campeón del Mundo de Resistencia FIA WEC.

Durante sus años de piloto profesional, recorrió varios países, conociendo distintas aficiones, pero nunca se había encontrado con una como la mexicana, la cual no teme en mostrar su pasión por el automovilismo.

"Cada país es muy diferente, pero un diferenciador de la afición mexicana es que demuestran su pasión y su amor por el deporte. Eso es lo que admiro profundamente, es algo grandioso", comentó el alemán.

¡La más pasional! 🥳



🇲🇽 Timo Bernhard, leyenda y embajador de Porsche, comparte sus primeras impresiones de la Carrera Panamericana, resaltando a los aficionados mexicanos que muestran su emoción como en ningún otro lado. pic.twitter.com/vzsf2Tbzsm — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 11, 2025

Timo también mencionó que los seguidores que más se asemejan a los mexicanos, son los italianos. Sin embargo, destacó que sus muestras de pasión no son tan intensas, y puso en esa misma canasta a los alemanes, quienes aman del deporte motor, pero suelen ser más reservados.

"En Europa puedes compararlos con los italianos. Los alemanes también son amantes del automovilismo, pero solamente están ahí viendo y sonriendo."