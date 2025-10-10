Más Información

Carrera Panamericana 2025: Timo Bernhard admira la pasión de la afición mexicana

Sebastián Córdova estaría "borrado" de Tigres; entrena separado por temas de disciplina

Julián Quiñones alza la voz y pide más oportunidades en la Selección Mexicana

Carrera Panamericana 2025: Ricardo Cordero y Marco Hernández conquistan la segunda etapa

Javier Aguirre aclaró el tema de la portería en la Selección Mexicana; ¿quiénes serán sus tres porteros?

Timo Bernhard, expiloto alemán, expresó sus primeras impresiones tras correr la Etapa 2 de la en la categoría de exhibición, donde destacó la presencia de la afición mexicana que irradiaba pasión durante los trayectos en los que los vio.

El ahora embajador oficial de Porsche es una leyenda del automovilismo de resistencia, ganó cinco veces las 24 horas de Nürburgring, también conquistó Les Mans y fue campeón del Mundo de Resistencia FIA WEC.

Durante sus años de piloto profesional, recorrió varios países, conociendo distintas aficiones, pero nunca se había encontrado con una como la mexicana, la cual no teme en mostrar su pasión por el automovilismo.

"Cada país es muy diferente, pero un diferenciador de la afición mexicana es que demuestran su pasión y su amor por el deporte. Eso es lo que admiro profundamente, es algo grandioso", comentó el alemán.

Timo también mencionó que los seguidores que más se asemejan a los mexicanos, son los italianos. Sin embargo, destacó que sus muestras de pasión no son tan intensas, y puso en esa misma canasta a los alemanes, quienes aman del deporte motor, pero suelen ser más reservados.

"En Europa puedes compararlos con los italianos. Los alemanes también son amantes del automovilismo, pero solamente están ahí viendo y sonriendo."

