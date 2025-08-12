TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Fuerzas federales y estatales de seguridad detuvieron durante operativos de cateo a 59 agentes de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido el director de esa corporación y 4 presuntos integrantes del Cártel Chiapas- Guatemala, informó la Fiscalía General del Estado.

Los policías, hombres y mujeres, así como el director de la Policía Municipal, Ulber N, fueron aprehendidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, militares y policías arrestaron a Fabiana N, de nacionalidad venezolana, y Andrés N, así como por el delito de narcomenudeo metanfetamina y marihuana detuvieron a Daniel N y Maximiliano N.

Detenidos por posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana (12/08/2025). Foto: Especial

Lee también Mara Lezama acompaña a Sheinbaum en la XVI Conferencia Regional; avanzan políticas públicas con enfoque de género

En cateos realizados en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la comandancia municipal y uno más en el municipio de Jiquipilas, se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos con placas de Chiapas y uno con placas de Ciudad de México.

También se aseguraron una motocicleta Vento con placas de Chiapas, una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar de jaguar.

Los agentes policíacos, y el director de la corporación están a disposición del fiscal del ministerio público para que determine su situación jurídica.

Durante el cateo se aseguraron armas (12/08/2025). Foto: Especial

Lee también Civiles armados balean a policías de Culiacán; Secretaría de Seguridad Pública estatal asegura que no hay lesionados

El despliegue, fue encabezado por la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de manera coordinada con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, y con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las seis órdenes de cateo fueron liberadas por la jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la región 01 para la atención de delitos no graves con sede en el municipio de Chiapa de Corzo.

El 16 de diciembre pasado, 92 elementos de la Policía Municipal del Comitán, gobernador por el Partido del Trabajo (PT), fueron detenidos, así como los mandos e integrantes de un grupo paramilitar denominado Los Zorros, por estar vinculados con grupos criminales.

Las acciones han continuado en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, San Fernando, Tuxtla y otros, con la detención de elementos de la Policía Municipal, por sus vínculos con organizaciones criminales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr